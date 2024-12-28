Олега Полякова на посаду тренера збірної рекомендувала Федерація важкої атлетики України на чолі з Олександром Герегою. У міністерстві прислухалися до пропозиції, проігнорувавши кандидатури конкурсної комісії, пише 24 Канал.

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Мінспорту проведе перевірку Полякова

Голова міністерства молоді і спорту України Матвій Бідний в інтерв'ю виданню Чемпіон прокоментував скандальне призначення. Міністр повідомив, що відомство перевірить факти біографії Полякова, які стосуються роботи в окупованому Криму. У разі їх підтвердження 74-річного фахівця не погодять на посаду головного тренера жіночої збірної України з важкої атлетики.

"Рішення наразі не укладене і, як будь-яке призначення, воно передбачає спеціальну перевірку кандидатів, ми чекаємо на висновки від компетентних служб. Усі призначення будуть відбуватися тільки після їх висновку, так у нас завжди відбувається, це по-перше. По-друге, кандидат був рекомендований федерацією, моя позиція, як вже неодноразово я підкреслював, спиратися на думку саме профільної організації, яка несе відповідальність за спортивний результат.

Я вважаю, що ми відповідно до європейських практик передусім маємо делегувати повноваження по розвитку і питати за результат саме з громадських організацій, вони мають ставати спроможними, а для того потрібно давати їм повноваження і вимагати від них відповідальності. Це призначення буде здійснене тільки після перевірки цього факту, про який було зазначено в медіа. Усі інші кандидати також будуть перевірені. Якщо вони працювали на окупанта у тимчасово окупованому Криму, то обіймати такі посади вони безумовно не можуть", – розповів Бідний.

У чому звинувачують Полякова

Зазначимо, що за інформацією заслуженого тренера України з важкої атлетики Анатолія Орлова, Олег Поляков після окупації Росією Криму у 2014 році очолив регіональне відділення федерації важкої атлетики Росії у Севастополі. Протягом чотирьох років фахівець співпрацював з окупаційною владою.