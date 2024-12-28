Федерація важкої атлетики України, яку очолює народний депутат з партії "За майбутнє" Олександр Герега, запропонувала Олега Полякова на посаду тренер жіночої збірної. Про це у фейсбуці повідомив заслужений тренер України Анатолій Орлов, пише 24 Канал.

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Дивне призначення Мінспорту

Міністерство молоді та спорту України під тиском одіозного Гереги погодило призначення Полякова. Це відбулося всупереч рекомендаціям конкурсної комісії Мінспорту, яка запропонувала на посади тренерів срібного призера Олімпійських ігор Ігоря Разорьонова та олімпійську чемпіонку Наталію Філоненко (Скакун).

За інформацією Орлова, у період з 2014 до 2018 року Поляков співпрацював з російської владою в окупованому Криму. За останні 10 років фахівець не підготував жодного спортсмена для збірної України.

Ще у 2013 році Поляков був старшим тренером жіночої збірної України. Після анексії Криму окупаційна влада запропонувала йому очолити регіональне відділення федерації важкої атлетики Росії у Севастополі.

Поляков працював в окупованому Криму / фото з фейсбуку Орлова

Згодом фахівець спробував влаштуватися на роботу у Москві, але зрештою опинився у Молдові. Після цього Поляков повернувся в Україну.

Раніше повідомлялося про скандал у спортивній гімнастиці. Срібний призер Олімпіади-2024 Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова вирішили змінити спортивне громадянство через корупцію у федерації.