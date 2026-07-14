Путинист Плющенко заявил о "деградации" России – фигуриста сразу поставили на место

Евгений Плющенко неожиданно заявил о "деградации" российского фигурного катания из-за международной изоляции. Его слова мгновенно вызвали волну критики даже в самой России.

Двукратный олимпийский чемпион и известный сторонник кремлевского режима объяснил переход своего сына в сборную Азербайджана отсутствием перспектив в России. Однако его резкие высказывания быстро стали поводом для публичной реакции со стороны российских спортивных функционеров, передает Sport24.

Что сказал Плющенко?

Бывший фигурист Евгений Плющенко заявил, что российское фигурное катание переживает "деградацию" из-за отстранения спортсменов от международных турниров. Именно этим он объяснил решение позволить своему сыну Александру представлять сборную Азербайджана.

По словам Плющенко, постоянные выступления только на внутренних соревнованиях не позволяют спортсменам развиваться.

У нас здесь происходит деградация. Ездить в Киров, Пермь – это, конечно, замечательно. Но это деградация наших спортсменов,

– сказал Плющенко.

В то же время он выразил удовлетворение тем, что российские юные фигуристы постепенно получают возможность вернуться к международным соревнованиям, поблагодарив Федерацию фигурного катания России и ее президента Антона Сихарулидзе за работу над допуском спортсменов.

Ранее Плющенко также заявлял, что его сын якобы никому не был нужен в России, поскольку тренеры считали, что он не соответствует уровню местных фигуристов. Переход Александра в сборную Азербайджана вызвал бурную реакцию в российском информационном пространстве, а самого юного спортсмена активно высмеивали в соцсетях.

В России раскритиковали слова олимпийского чемпиона

На заявление Плющенко оперативно отреагировала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы России Светлана Журова. По ее мнению, бывший фигурист неудачно подобрал формулировку, поэтому его слова получили широкий резонанс.

Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, это было бы нормально. Но он сказал "деградирует", и все отреагировали,

– заявила Журова российским пропагандистским СМИ.

Несмотря на многолетнюю поддержку Владимира Путина и российских властей, на этот раз Плющенко фактически признал, что международная изоляция серьезно ударила по развитию российского фигурного катания.