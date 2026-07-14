Дворазовий олімпійський чемпіон та відомий прихильник кремлівського режиму пояснив перехід свого сина до збірної Азербайджану відсутністю перспектив у Росії. Однак його різкі висловлювання швидко стали приводом для публічної реакції з боку російських спортивних функціонерів, передає Sport24.

Що сказав Плющенко?

Колишній фігурист Євген Плющенко заявив, що російське фігурне катання переживає "деградацію" через відсторонення спортсменів від міжнародних турнірів. Саме цим він пояснив рішення дозволити своєму синові Олександру представляти збірну Азербайджану.

За словами Плющенка, постійні виступи лише на внутрішніх стартах не дозволяють спортсменам розвиватися.

У нас тут відбувається деградація. Їздити до Кірова, Пермі – це, звичайно, чудово. Але це деградація наших спортсменів,

– сказав Плющенко.

Водночас він висловив задоволення тим, що російські юні фігуристи поступово отримують можливість повернутися до міжнародних стартів, подякувавши Федерації фігурного катання Росії та її президенту Антону Сіхарулідзе за роботу над допуском спортсменів.

Раніше Плющенко також заявляв, що його син нібито нікому не був потрібен у Росії, оскільки тренери вважали, що він не відповідає рівню місцевих фігуристів. Перехід Олександра до збірної Азербайджану викликав бурхливу реакцію в російському інформаційному просторі, а самого юного спортсмена активно висміювали в соцмережах.

У Росії розкритикували слова олімпійського чемпіона

На заяву Плющенка оперативно відреагувала олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутатка Держдуми Росії Світлана Журова. На її думку, колишній фігурист невдало підібрав формулювання, через що його слова отримали широкий резонанс.

Якби він сказав, що через неучасть наших спортсменів у міжнародних змаганнях погіршується розвиток виду спорту, це було б нормально. Але він сказав "деградує", і всі відреагували,

– заявила Журова російським пропагандистським ЗМІ.

Попри багаторічну підтримку Володимира Путіна та російської влади, цього разу Плющенко фактично визнав, що міжнародна ізоляція серйозно вдарила по розвитку російського фігурного катання.