Курил ли в сборной айкос: Селезнев забавно ответил на провокационный вопрос

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев никогда не скрывал, что во время игровой карьеры нарушал режим. По мнению спортсмена, это не мешало ему демонстрировать качественный футбол.

Прошлые похождения Евгения Селезнева стали темой обсуждения в аналитической программе "Футбол 360". Экс-форварда Днепра и Шахтера пригласили в студию в качестве эксперта, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал программы.

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Ответ Селезнева разорвал ведущих программы

Один из ведущих программы Роман Бебех поинтересовался у звезды относительно истории с курением. Мол, Селезнев всегда выступал адептом концепта "Мы пили, но играли". Поэтому правда ли, что он позволял себе курить айкос в автобусе сборной Украины.

Непосредственный ответ Евгения развеселил всех присутствующих в студии.

"Нет, нет нет. В то время не было еще айкоса", – сказал Селезнев.

Видео ответа Селезнева о курении айкоса

Напомним, что Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру в мае 2023 года. Последним клубом нападающего был закарпатский Минай. Легенда Днепра мечтал побить бомбардирский рекорд чемпионатов Украины, который принадлежит Максиму Шацких (124 гола). Экс-форвард сборной Украины остановился на отметке 117 голов.

Справка. В составе сборной Украины Евгений Селезнев сыграл 58 матчей и забил 11 голов. Свой последний поединок за "сине-желтые" он провел 6 сентября 2018 года в рамках розыгрыша Лиги наций.

После завершения игровой карьеры Селезнев работал на менеджерской должности в Днепре-1. В последнее время участвовал в футбольных матчах Медиалиги.