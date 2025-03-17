Прошлые похождения Евгения Селезнева стали темой обсуждения в аналитической программе "Футбол 360". Экс-форварда Днепра и Шахтера пригласили в студию в качестве эксперта, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал программы.

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Ответ Селезнева разорвал ведущих программы

Один из ведущих программы Роман Бебех поинтересовался у звезды относительно истории с курением. Мол, Селезнев всегда выступал адептом концепта "Мы пили, но играли". Поэтому правда ли, что он позволял себе курить айкос в автобусе сборной Украины.

Непосредственный ответ Евгения развеселил всех присутствующих в студии.

"Нет, нет нет. В то время не было еще айкоса", – сказал Селезнев.

Видео ответа Селезнева о курении айкоса

Напомним, что Евгений Селезнев завершил футбольную карьеру в мае 2023 года. Последним клубом нападающего был закарпатский Минай. Легенда Днепра мечтал побить бомбардирский рекорд чемпионатов Украины, который принадлежит Максиму Шацких (124 гола). Экс-форвард сборной Украины остановился на отметке 117 голов.

Справка. В составе сборной Украины Евгений Селезнев сыграл 58 матчей и забил 11 голов. Свой последний поединок за "сине-желтые" он провел 6 сентября 2018 года в рамках розыгрыша Лиги наций.

После завершения игровой карьеры Селезнев работал на менеджерской должности в Днепре-1. В последнее время участвовал в футбольных матчах Медиалиги.