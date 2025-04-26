Известного украинского боксера задержали с подозрением в кражах
- Бывшего украинского боксера Евгения Хитрова задержали в Кривом Роге по подозрению в кражах из сельхозпредприятий.
- Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для Хитрова, который закончил боксерскую карьеру в 2019 году.
- Евгений Хитров участвовал в Олимпиаде 2012 года и является президентом федерации бокса в Кривом Роге.
Бывшего украинского боксера Евгения Хитрова задержали в Кривом Роге. Его подозревают в кражах.
В субботу, 26 апреля, на въезде в Кривой Рог задержали Евгения Хитрова. Он может быть причастен к кражам из сельхозпредприятий, пишет 24 канал со ссылкой на издание СВОИ.
Читайте также "Ничего не понимаешь в боксе": менеджер Усика разнес инсайдера за информацию о новой дате реванша
Известного боксера задержали
Вместе с сообщником Егена Хитрова задержали после одного из подобных дел. Речь идет не об одном эпизоде.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Справка. Боксер закончил карьеру в 2019 году. За свою карьеру он одержал 20 побед и два поражения.
Отметим, что Евгений Хитров участвовал в Олимпиаде в 2012 году, некоторое время жил и выступал в США. Сейчас он является президентом федерации бокса в Кривом Роге и тренером в КБ-75.