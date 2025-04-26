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Sport News 24 Бокс Известного украинского боксера задержали с подозрением в кражах
26 апреля, 18:23
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Известного украинского боксера задержали с подозрением в кражах

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Бывшего украинского боксера Евгения Хитрова задержали в Кривом Роге по подозрению в кражах из сельхозпредприятий.
  • Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для Хитрова, который закончил боксерскую карьеру в 2019 году.
  • Евгений Хитров участвовал в Олимпиаде 2012 года и является президентом федерации бокса в Кривом Роге.

Бывшего украинского боксера Евгения Хитрова задержали в Кривом Роге. Его подозревают в кражах.

В субботу, 26 апреля, на въезде в Кривой Рог задержали Евгения Хитрова. Он может быть причастен к кражам из сельхозпредприятий, пишет 24 канал со ссылкой на издание СВОИ.

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Известного боксера задержали

Вместе с сообщником Егена Хитрова задержали после одного из подобных дел. Речь идет не об одном эпизоде.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Справка. Боксер закончил карьеру в 2019 году. За свою карьеру он одержал 20 побед и два поражения.

Отметим, что Евгений Хитров участвовал в Олимпиаде в 2012 году, некоторое время жил и выступал в США. Сейчас он является президентом федерации бокса в Кривом Роге и тренером в КБ-75.