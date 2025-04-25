The Ring недавно объявили, что реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 12 июля. Теперь издание сообщило, что бой перенесли на 19 июля.

Читайте также Появилась новая дата реванша Усик – Дюбуа

Как отреагировал Климас на новую информацию

Менеджер Усика жестко прошелся по инсайдеру Майку Копинджеру за его информацию о дате реванша, пишет 24 канал со ссылкой на Эгиса Климаса.

Что, ты мне сейчас скажешь сенсационные новости? И еще удивляешься, почему тебя никто не любит и руки не жмет? Ты ничего не понимаешь в боксе, однако прекрасно распространяешь сплетни. Вот так "сенсация",

– написал менеджер Александра Усика.

Справка. Даниэля Дюбуа обязали провести обязательный бой с Дереком Чисорой, поэтому реванш с украинцем под вопросом.

Отметим, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.