The Ring нещодавно оголосили, що реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа відбудеться 12 липня. Відтепер видання повідомило, що бій перенесли на 19 липня.

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Як відреагував Клімас на нову інформацію

Менеджер Усика жорстко пройшовся по інсайдеру Майку Копінджеру за його інформацію про дату реваншу, пише 24 канал з посиланням на Егіса Клімаса.

Що, ти мені зараз скажеш сенсаційні новини? І ще дивуєшся, чому тебе ніхто не любить і руки не тисне? Ти нічого не тямиш у боксі, проте чудово поширюєш плітки. Оце так "сенсація",

– написав менеджер Олександра Усика.

Довідка. Даніеля Дюбуа зобов'язали провести обов'язковий бій з Дереком Чісорою, тому реванш з українцем під питанням.

Відзначимо, що перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері і жадає реваншу.