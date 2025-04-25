The Ring нещодавно оголосили дату другого протистояння Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Бій був запланований 12 липня на "Вемблі".

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Нова дата реваншу

Бій відбудеться не 12, а 19 липня, пише 24 канал з посиланням на The Ring.

Місце проведення протистояння лишилося незмінним. Зустріч боксерів запланована на стадіоні "Вемблі" в Англії.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері і жадає реваншу.

Після реваншу з Тайсоном Ф'юрі "Динаміт" кинув виклик Усику і той погодився на другий бій.

Нагадаємо. IBF зобов'язала Дюбуа провести обов'язковий спаринг з Чісорою.

Відзначимо, що в останньому бою Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Даніель Дюбуа у лютому 2025 року мав вийти на ринг з Джозефом Паркером, однак захворів і його замінив Мартін Баколе.