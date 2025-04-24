The Ring нещодавно оголосили дату другого протистояння Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Бій має відбутися 12 липня на "Вемблі".

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Скільки часу є у Дюбуа

У сторін є 30 днів, тобто до 22 травня, щоб досягти домовленостей щодо обов'язкового протистояння. Якщо цього не зроблять, то буде призначено промоутерські торги, пише 24 канал з посиланням на Дана Рафаеля.

Поки торги не оголошено, "Динаміт" ще може отримати дозвіл на проведення бою з Усиком, перемовини щодо якого досі тривають. Наразі невідомо, чи протистояння британця і українця точно відбудеться 12 липня.

Довідка. Раніше Даніель Дюбуа заявив, що він не зацікавлений у проведенні бою з Дереком Чісорою і хоче реваншу з Усиком.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері.