The Ring недавно объявили дату второго противостояния Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Бой должен состояться 12 июля на "Уэмбли".

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Сколько времени есть у Дюбуа

У сторон есть 30 дней, то есть до 22 мая, чтобы достичь договоренностей относительно обязательного противостояния. Если этого не сделают, то будут назначены промоутерские торги, пишет 24 канал со ссылкой на Дана Рафаэля.

Пока торги не объявлены, "Динамит" еще может получить разрешение на проведение боя с Усиком, переговоры по которому до сих пор продолжаются. Пока неизвестно, состоится ли противостояние британца и украинца точно 12 июля.

Справка. Ранее Даниэль Дюбуа заявил, что он не заинтересован в проведении боя с Дереком Чисорой и хочет реванша с Усиком.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери.