Воины ВСУ ликвидировали российского легкоатлета Евгения Катунина

ВСУ ликвидировали российского легкоатлета Евгения Катунина. Подробностей его гибели не разглашают.

Российский легкоатлет Евгений Катунин погиб на войне в Украине. Его ликвидировали украинские военные, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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ВСУ убили Катунина

Российский легкоатлет Евгений Катунин погиб во время боевых действий на территории Украины. Подробности его гибели не разглашаются.

Известно, что спортсмен присоединился к вооруженным силам России через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Катунин родом из Курской области. Был региональным рекордсменом в беге на 110 метров с барьерами, победителем Кубка России, неоднократным призером чемпионатов России и Центрального федерального округа. В 2021 году ему было присвоено звание мастера спорта Российской Федерации.

Напомним, что в начале июля 2025 года в результате обстрела Житомирщины погиб 16-летний самбист Александр Петренко.