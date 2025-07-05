В результате ракетной атаки по Житомирской области погиб 16-летний Алексей Петренко. Парень был самбистом, пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную федерация самбо Украины.

Читайте также Россияне уничтожили офис Федерации футзала Киева

Россияне убили юного спортсмена

В Федерации сообщили, что 2 июня в результате вражеского обстрела в поселке Березня Житомирской области погиб наш спортсмен-самбист Алексей Петренко.

Алексей был кандидат в Мастера спорта Украины, воспитанник отделения борьбы самбо ДЮСШ Житомирского горсовета, призер областных и всеукраинских соревнований. Алексей занимался самбо с 2018 года и был очень перспективным спортсменом.

Алексею было всего 16 лет. Мы искренне соболезнуем матери Алексея, его родным и близким. Вечная память и Царство небесное! Никогда не простим российским убийцам их преступления!

– написали в Национальной федерации самбо Украины.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Алексея Петренко.