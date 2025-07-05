Внаслідок ракетної атаки по Житомирщині загинув 16-річний Олексій Петренко. Хлопець був самбістом, пише 24 Канал з посиланням на Національну федерація самбо України.

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У Федерації повідомили, що 2 червня внаслідок ворожого обстрілу в селищі Березня Житомирської області загинув спортсмен-самбіст Олексій Петренко.

Олексій був кандидат у Майстри спорту України, вихованець відділення боротьби самбо ДЮСШ Житомирської міськради, призер обласних та всеукраїнських змагань. Олексій займався самбо з 2018 року і був дуже перспективним спортсменом.

Олексію було лише 16 років. Ми щиро співчуваємо матері Олексія, його рідним і близьким. Вічна пам'ять і Царство небесне! Ніколи не пробачимо російським вбивцям їх злочини!

– написали у Національній федерації самбо України.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Олексія Петренка.