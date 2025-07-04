Унаслідок чергової російської атаки дронами-камікадзе повністю знищено офіс Федерації футзалу Києва. Також постраждали складські приміщення бренду Select, пише 24 Канал з посиланням на Асоціацію футзалу України.

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Знищили офіс вщент

Один із російських дронів влучив прямо в будівлю, де розташовувався офіс Федерації футзалу Києва (ФФК), а також склад і шоурум відомого міжнародного бренду спортивного спорядження Select.

Внаслідок влучання вщент рознесло кабінети ФФК та шоурум Select. Будівля зазнала жахливих руйнувань. Асоціація футзалу України виклала фото моторошних наслідків удару російських військових.



Наслідки влучання дрона / Фото Асоціації футзалу України



Наслідки влучання дрона / Фото Асоціації футзалу України



Наслідки влучання дрона / Фото Асоціації футзалу України

Відзначимо, що нещодавно внаслідок атаки по Києву було пошкоджено Київський спортивний ліцей.