Російські терористи вже четвертий рік ведуть повномасштабну війну проти України. Окупанти атакують мирні міста та влаштовують геноцид українців.

До теми Комбінована атака по Україні 17 червня: що відомо про руйнування в Одесі, Києві та інших містах

Постраждав спортивний заклад

Чергова жахлива атака сталась в ніч проти 17 червня. Росіяни масовано атакували Київ за допомогою безпілотників та ракет різних типів з касетними боєприпасами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Київ Times.

Серед постраждалих об'єктів є як житлові будинки, так і об'єкти спортивної інфраструктури. Внаслідок російської атаки пошкоджено Київський спортивний ліцей.

Наслідки атаки на Київський спортивний ліцей / фото Київ Times:

Заклад знаходиться у Солом'янському районі на бульварі Вацлава Гавела. У ліцеї вибиті всі вікна та пошкоджений дах. На щастя, обійшлось без жертв та травмованих.

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Нагадаємо, що по Києву вночі 17 червня було застосовано майже 200 безпілотників, а також 14 крилатих та дві балістичні ракети. Вже відомо про 15-х загиблих та 64-х поранених внаслідок атаки.

Світ українського спорту відреагував на російський терор столиці України. Відомі атлети показали на своїх сторінках у соцмережах фото наслідків бомбардувань.