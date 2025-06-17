Росіяни продовжують вести війну проти України та тероризувати мирне населення. Окупанти постійно атакують українські міста ракетами та безпілотниками, повідомляє 24 Канал.

До теми Комбінована атака по Україні 17 червня: що відомо про руйнування в Одесі, Києві та інших містах

Реакція на обстріл Києва

Серед містами, які потрапляють під обстріли, є і столиця України. Особливо жахливою для Києва видалась ніч проти 17 червня, коли росіяни атакували місто майже 200 дронами, а також балістичними та крилатими ракетами.

Вже відомо про руйнування великої кількості об'єктів цивільної інфраструктури, а також про 15 загиблих. Представники спорту активно коментують російський терор в соцмережах та висвітлюють жахливі кадри війни на весь світ.

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 17 червня / фото ДСНС України:

Олена Кравацька, українська фехтувальниця: "Поки "нейтральні" беруть участь у чемпіонаті Європи, у Києві загинуло 15 людей. Сьогодні вночі – ракети по Києву та Одесі. А я на чемпіонаті Європи, де допускають "нейтральних" росіян, які виступають за організацію "Динамо". Силову структуру Росії. Це не спорт поза політикою. Це знецінення нашої реальності".

Чергова терористична атака. Росія вбиває мирних жителів України. Жодних військових цілей, лише геноцид,

– пише скелетоніст Владислав Гераскевич.

Так само коротко і по суті прокоментував атаку олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко: "Ще одна жахлива ніч для Києва. Під ударом звичайні люди. Це тероризм".



Олександр Абраменко показав кадри наслідків обстрілу / скріншот з інстаграму спортсмена

Також виставила пост і відома легкоатлетка Ірина Геращенко. Тиждень тому вона народила доньку, а цю жахливу ніч провела з нею у підземному паркінгу.

"Сьогодні наша ніч була на паркінгу. Ми майже нічого не чули. Але весь час читати новини під час тривоги й зараз, бачити ці страшні наслідки чергової атаки… Волосся підіймається дибки. Розмовляти з мамою і через слухавку чути, як летить шахед чи ракета, як це все збивають або воно падає, і чекати ось ці секунди, поки з тобою продовжать говорити — це жах. Бережіть себе, будь ласка".

А відома каратистка Анжеліка Терлюга виставила оптимістичний пост із фото, де люди масово тренуються: "Важкий ранок після такої ночі, але ми не здаємось".



Пост Анжеліки Терлюги в сторіз / фото з інстаграму спортсменки

Емоційно висловилась старша тренерка з художньої гімнастики Ірина Блохіна. Вона також є донькою легенди Динамо Олега Блохіна та відомої гімнастки Ірини Дерюгіної.

Вибух за вибухом. Протягом п'яти годин нон-стоп. Одна з найстрашніших ночей. Абсолютно жахливо. Масована атака на Київ. Спустошення та розбите серце. Найважче нашим дітям,

– написала вона в сторіз на своїй сторінці в інстаграм.

Не залишилась осторонь трагедії і Влада Зінченко, журналістка та дружина лідера збірної України з футболу Олександра Зінченка: "Росія завдає чергової масованої атаки на Київ дронами, балістичними та крилатими ракетами 17 червня 2025 року. Щонайменше 14 осіб загинули та 55 осіб поранені внаслідок теракту у столиці. Число постраждалих зростає".

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Також зробила пост в інстаграм і дружина Олександра Усика. Раніше Катерина потрапила у скандальну ситуацію, коли підтримала концерт Вєрки Сердючки російською мовою.

Київ був, є і буде. Завжди. У першу чергу хочу подякувати нашим хлопцям ППО, медикам, рятівникам. Ви ті, хто лікує та рятує життя. Ваша праця від серця. Дякую,

– написала Катерина Усик в сторіз.

Українська тенісистка Леся Цуренко показала фото шокованого від обстрілу чоловіка, підписавши наступними словами: "Вони завдають рандомних ударів. Це не військова ціль".

Київське Динамо також висловило співчуття постраждалим від російських бомбардувань:

Жахлива ніч у Києві. Ворог завдав комбінованого удару ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі столиці. Прицільний вогонь по житлових будинках з використанням касетних боєприпасів – черговий доказ звірячості терористичної російської армії. Висловлюємо співчуття всім постраждалим та родичам загиблих у ніч на 17 червня,

– йдеться у повідомленні "біло-синіх".

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва написала наступне: "Чорний дим над Києвом. Ще одна ніч пекла. Десятки поранених. Є вбиті. Хай буде проклятий кожен, хто прийшов убивати, руйнувати та тероризувати. Ні прощення. Ні жалю. Лише гнів, памʼять і боротьба".