Кремінь повідомив, що звернувся до правоохоронців із проханням відреагувати на ситуацію. На захист Андрія Данилка стала дружина Олександра Усика, Катерина, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Катерини Усик.

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Як Катерина відреагувала на хейт Данилка

Дружина Усика вирішила стати на захист українського співака, зазначивши, що важливіше дії, а не мова.

Я не розумію, що важливіше вже: мова чи дії? Людина допомагає і підтримує свою Країну і співає свої пісні! Головне людиною залишатися, а не українськомовним зрадником,

– написала Катерина Усик.

Також вона виклала спільну фотографію з артистом, де назвала його сильно крутою людиною.



Катерина Усик і Вєрка Сердючка / Скриншот зі сторіс

Відзначимо, що до Дня батька Катерина виклала фото зі своїм батьком і привітала його зі святом.