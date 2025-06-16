З нагоди свята дружина українського боксера Олександра Усика, Катерина, привітала і свого тата. У своїх соцмережах вона поділилася спільним, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Катерини Усик.

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Катерина показала свого тата

До Дня батька дружина Усика виклала щемливу світлину зі своїм татом і привітала його зі святом. На світлині вона поклала руку на його плече та посміхається.

У розмові зі Славою Дьоміним Катерина згадувала, що її батько родом із Сімферополя та тривалий час працював там таксистом.



Катерина Усик з татом / Скриншот зі сторіс

Нагадаємо, що раніше промоутер Олександра Усика назвав боксера, якого Катерина Усик казала забити до смерті. Тоді вона дуже розізлилася вчинком суперника й вимагала від свого чоловіка максимальної агресії: