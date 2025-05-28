Украина выиграла медальный зачет Евро-2025 по прыжкам в воду
- Украина выиграла медальный зачет Евро-2025 по прыжкам в воду, получив 5 "золото", 1 "серебро", и 1 "бронзу".
- Алексей Середа получил три золотые медали, а Кирилл Болюх и Ксения Байло получили по две золотые награды.
- Украина опередила Германию и Италию в медальном зачете, став триумфатором чемпионата.
В турецкой Анталии завершился восьмой чемпионат Европы по прыжкам в воду. Триумфатором континентальных соревнований стала сборная Украины.
На чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду наши спортсмены завоевали семь наград. В итоговом медальном зачете "сине-желтые" заняли первое место, пишет 24 Канал.
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Историческая победа Украины на чемпионате Европы-2025
Сборная Украины второй раз подряд достигла такого успеха. На предыдущем Евро-2023 украинцы тоже выиграли медальный зачет. Тогда в копилке команды было четыре "золота" и одно "серебро".
На Евро-2025 впервые за всю историю выступлений на континентальных турнирах "сине-желтые" завоевали пять наград высшей пробы.
В медальном зачете Украина опередила Германию и Италию.
Медальный зачет ЧЕ-2025 по прыжкам в воду
- 1. Украина: 5 "золото", 1 "серебро", 1 "бронза" (7 медалей)
- 2. Германия: 3 "золото", 5 "серебро", 4 "бронза" (12 медалей)
- 3. Италия: 2 "золото", 4 "серебро", 2 "бронза" (8 медалей)
- 4. Швейцария: 1 "золото", 1 "бронза" (2 медали)
- 5. Испания: 1 "золото" (1 медаль)
Настоящим героем чемпионата стал Алексей Середа, который завоевал три золотые медали. По две награды высшей пробы также на счету Кирилла Болюха и Ксении Байло.
Все медали сборной Украины на Евро-2025 по прыжкам в воду
"Золото"
- Кирилл Болюх, Ксения Байло, София Лискун, Алексей Середа (смешанные командные соревнования)
- Ксения Бочек и Диана Карнафель (синхрон, трамплин 3 метра)
- Алексей Середа (вышка)
- Кирилл Болюх и Ксения Байло (синхрон, смешанные пары, вышка)
- Марк Гриценко и Алексей Середа (синхрон, вышка)
"Серебро"
- Ксения Байло и София Лискун (синхрон, вышка)
"Бронза"
- Даниил Коновалов (трамплин 1 метр)