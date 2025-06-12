Назвал оппонента поросенком: известный теннисист из Италии смачно выругался на соперника после поражения

Фабио Фоньини непросто пережил поражение в первом круге турнира в Штутгарте. Теннисист со стажем высказал Корентену Муте все, что было у него в мыслях.

В немецком Штутгарте стартовал травяной сезон в теннисе. Город принимает мужской одиночный турнир категории ATP250, участие в котором принимают 28 спортсменов, сообщает 24 Канал.

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Истерика от Фоньини

В первом раунде между собой сошлись десятые ракетки Франции и Италии. Корентен Муте играл против Фабио Фоньини, который получил вайлд-кард на соревнования.

Впрочем, с умом воспользоваться им Фабио не смог. После проигрыша первого сета итальянец вырвал победу во втором на тайбрейке. Однако решающий сет остался за Муте.

Поражение вывело Фоньини из себя. После рукопожатия у сетки итальянец начал высказывать нецензурные слова в адрес Корентена и назвал его "маленьким поросенком".

Фоньини сорвался на Муте: смотрите видео

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К чести Муте, он проигнорировал истерику от соперника и пошел праздновать победу с фанатами. Впрочем путь француза в Штутгарте долгим не был. Уже в следующем раунде он проиграл третьей ракетке мира Александру Звереву.

Отметим, что Фоньини является опытным теннисистом, ведь выступает на профессиональном уровне уже около 20 лет. На его счету девять трофеев, в том числе на Мастерсе в Монако (2019). Сейчас же Фабио занимает 117 место в рейтинге ATP.

Напомним, недавно первая ракетка среди женщин Арина Сабаленка сорвалась во время матча на Ролан Гаррос. Теннисистка сорвалась на свою команду во время финала против Коко Гауфф.