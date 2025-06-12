Бывший российский теннисист Андрей Чесноков резко отреагировал на критику со стороны украинцев, обвинив их в цинизме и двойных стандартах. Он пожаловался, что после начала войны России против Украины ему постоянно напоминают об агрессии и обвиняют в преступлениях, что вызывает у него сильное возмущение, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Истерика российского теннисиста

Чесноков рассказал о ряде неприятных инцидентов, которые произошли с ним в последнее время. Он вспомнил случай в парижском кафе, когда к нему подошел незнакомец и оскорбительно обратился из-за его национальности. Мужчина якобы обвинил его в негативных вещах только из-за того, что Чесноков – русский. По мнению спортсмена, такие ситуации становятся для него повседневностью.

Также теннисист вспомнил инцидент в аэропорту Монако, где его спросили о количестве убитых детей в Украине. Чесноков заявил, что подобные агрессивные вопросы и обвинения возникают постоянно, и он чувствует себя при этом несправедливо обвиненным.

Кроме того, бывший спортсмен прокомментировал резонансный случай с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, которая после поражения в матче с россиянкой Андреевой в Гонконге ответила, что ей не хватило "пистолета". По словам Чеснокова, это – яркий пример двойных стандартов, ведь подобные высказывания остались безнаказанными.

Чесноков также выразил недовольство тем, что санкции и наказания не применяются к украинцам за их слова и действия, направленные против России. Он назвал это примером несправедливости в отношении к двум странам в контексте войны.