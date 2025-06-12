Колишній російський тенісист Андрій Чесноков різко відреагував на критику з боку українців, звинувативши їх у цинізмі та подвійних стандартах. Він поскаржився, що після початку війни Росії проти України йому постійно нагадують про агресію та звинувачують у злочинах, що викликає у нього сильне обурення, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Істерика російського тенісиста

Чесноков розповів про низку неприємних інцидентів, які сталися з ним останнім часом. Він згадав випадок у паризькому кафе, коли до нього підійшов незнайомець і образливо звернувся через його національність. Чоловік нібито звинуватив його у негативних речах лише через те, що Чесноков – росіянин. На думку спортсмена, такі ситуації стають для нього повсякденністю.

Також тенісист згадав інцидент в аеропорту Монако, де його запитали про кількість убитих дітей в Україні. Чесноков заявив, що подібні агресивні питання і звинувачення виникають постійно, і він відчуває себе при цьому несправедливо звинуваченим.

Крім того, колишній спортсмен прокоментував резонансний випадок із українською тенісисткою Даяною Ястремською, яка після поразки у матчі з росіянкою Андрєєвою у Гонконзі відповіла, що їй не вистачило "пістолета". За словами Чеснокова, це – яскравий приклад подвійних стандартів, адже подібні висловлювання залишилися безкарними.

Чесноков також висловив незадоволення тим, що санкції і покарання не застосовуються до українців за їхні слова і дії, спрямовані проти Росії. Він назвав це прикладом несправедливості у ставленні до двох країн у контексті війни.