Обладатель "Золотого мяча" может возглавить российский клуб

Недавно московский ЦСКА остался без главного тренера. Серб Марко Николич покинул клуб из-за личных проблем.

Обладатель "Золотого мяча" 2006 года, Фабио Каннаваро, может стать новым главным тренером московского ЦСКА. Эта новость уже вызывает большой резонанс в футбольных кругах, пишет 24 канал со ссылкой на Николо Скиру.

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Известный футболист возглавит российский клуб

Российский клуб проявил интерес к кандидатуре 51-летнего итальянца на должность главного тренера. В то же время позиция самого Каннаваро относительно возможности работы в России пока не озвучена.

Фабио Каннаваро остался без работы в апреле 2025 года, когда был уволен из загребского Динамо, который он возглавлял более трех месяцев.

Интересно. Итальянский специалист участвовал в благотворительном матче "Game4Ukraine" в поддержку Украины, впрочем, это не помешало ему осенью прошлого года посетить Россию, где он принял участие в турнире по теннису, который организовала российская букмекерская компания.

Напомним, что до этого Фабио Каннаваро работал в Китае, Саудовской Аравии, а также возглавлял сборную Китая. Наставник также был тренером Удинезе.