Володар "Золотого м'яча" 2006 року, Фабіо Каннаваро, може стати новим головним тренером московського ЦСКА. Ця новина вже викликає великий резонанс у футбольних колах, пише 24 канал з посиланням на Ніколо Скіру.

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Відомий футболіст очолить російський клуб

Російський клуб виявив інтерес до кандидатури 51-річного італійця на посаду головного тренера. Водночас позиція самого Каннаваро щодо можливості роботи в Росії наразі не озвучена.

Фабіо Каннаваро залишився без роботи у квітні 2025 року, коли був звільнений з загребського Динамо, який він очолював понад три місяці.

Цікаво. Італійський фахівець брав участь у благодійному матчі "Game4Ukraine" на підтримку України, втім, це не завадило йому восени минулого року відвідати Росію, де він узяв участь у турнірі з тенісу, який організувала російська букмекерська компанія.

Нагадаємо, що до цього Фабіо Каннаваро працював у Китаї, Саудівській Аравії, а також очолював збірну Китаю. Наставник також був тренером Удінезе.