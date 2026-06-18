На чемпионате мира-2026 повторили достижение Олега Блохина

Фабио Каннаваро вошел в историю чемпионатов мира благодаря участию в Мундиале-2026. Итальянец повторил уникальное достижение легенды киевского "Динамо" Олега Блохина.

Чемпионат мира-2026 продолжает дарить не только яркие матчи, но и исторические события. Одним из них стало достижение легендарного итальянца Фабио Каннаваро, который в настоящее время возглавляет сборную Узбекистана, сообщает аналитическая компания Opta на своей странице в сети Х.

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Чем прославился Каннаваро?

Легендарный итальянец стал лишь четвертым обладателем "Золотого мяча", который участвовал в чемпионате мира и как футболист, и как главный тренер.

В 2006 году итальянец привел свою национальную команду к победе на чемпионате мира в Германии и впоследствии получил самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. Спустя 20 лет он вернулся на чемпионат мира уже в роли наставника сборной Узбекистана.

4 - Fabio #Cannavaro diventa oggi solo il quarto nella storia ad aver vinto un Pallone d'Oro e ad aver preso parte a una Coppa del Mondo FIFA sia da calciatore, sia da allenatore, dopo Franz Beckenbauer, Oleg Blokhin e Marco van Basten. Eterno.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/OVEe5Trycp — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 18, 2026

Этой ночью азиатская команда под руководством Каннаваро дебютировала на чемпионате мира-2026. Узбекистан уступил Колумбии со счётом 1:3.

Повторил достижение Блохина

Фабио Каннаваро повторил достижение легендарного Олега Блохина. Обладатель "Золотого мяча" 1975 года также участвовал в чемпионате мира и как игрок, и как главный тренер.

В этот эксклюзивный клуб входят лишь четыре футбольные легенды. Помимо Блохина и Каннаваро, такого статуса достигли немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр, а также звезда нидерландского футбола Марко ван Бастен.

Напомним, Олег Блохин вывел Украину на единственный в истории независимости чемпионат мира — в 2006 году в Германии. Тогда "сине-желтые" сенсационно смогли дойти до четвертьфинала.