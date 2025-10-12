Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло вспомнил работу в мадридском Реале. Тогда под его руководством выступал футболист, которого он считает самым талантливым в своей тренерской карьере.

Итальянец Фабио Капелло возглавил мадридский Реал летом 2006 года. Тогда главной звездой "Галактикос" был легендарный бразилец Роналдо, пишет 24 Канал со ссылкой на AS.

Почему Капелло назвал Роналдо лучшим футболистом?

"Зубастик" постоянно нарушал дисциплину и был проблемой для главного тренера. Капелло даже вынужден был избавиться от бразильского бомбардира.

Впрочем, по мнению тренера, именно Роналдо был самым талантливым игроком в его карьере.

Роналдо – лучший игрок, которого я когда-либо тренировал. Он был парнем, который любил каждый вечер ходить на вечеринки, он был сумасшедший – весил 94 килограмма и не хотел худеть. В какой-то момент я сказал президенту, что нам нужно его отпустить, потому что нет никакой надежды двигаться дальше. И мы его отпустили. Но, повторяю, он – лучший, кого я когда-либо тренировал,

– рассказал Капелло.

Отметим, что Фабио Капелло был сторонником железной дисциплины. В его концепцию не вписывался Роналдо. Поэтому зимой 2007 года "Феномена" продали в Милан за 7,5 миллиона евро.

Интересно. Фабио Капелло считают учеником Валерия Лобановского. Когда итальянец работал в России, то его спросили о Метре, назвав его "русским". В ответ Капелло удивился и сказал: "Разве Лобановский ваш? Он украинец".

Какие титулы завоевал Капелло?

По данным Transfermarkt, итальянский тренер во время своей карьеры возглавлял Милан, Реал, Рому, Ювентус, сборные Англии и России, китайский Цзянсу Сунин.

Самым успешным его этапом была работа в Милане, с которым он добыл 9 трофеев. С мадридским Реалом Капелло дважды выигрывал чемпионат Испании: 1996/97 і 2006/07.

Его стиль работы не нравился владельцам Реала, ведь итальянец конфликтовал со звездами. Даже после победы в чемпионате ему указали на дверь.

Сейчас 79-летний специалист наслаждается отдыхом, раздавая интервью на футбольную тематику.

