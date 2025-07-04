Французский журналист раскрыл детали трансфера Забарного в ПСЖ

Вокруг Ильи Забарного уже длительное время тянется трансферная сага. До сих пор неизвестно, согласовали ли ПСЖ и Борнмут все детали продажи украинца.

ПСЖ проявляет серьезный интерес к украинскому защитнику Илье Забарному. Французский журналист раскрыл детали трансфера украинца в парижский клуб, пишет 24 Канал со ссылкой на Фабриса Хокинса.

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Детали трансфера Забарного

Журналист сообщил, что стороны до сих пор не согласовали контракт.

Ситуация вокруг Ильи Забарного в ПСЖ за последние дни не претерпела особых изменений. Было два предложения из Парижа. Последнее было близко к 60 миллионам евро. Переговоры продолжаются,

– сказал Фабрис Хокинс.

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 39 матчей, в которых он отметился одной результативной передачей.

Напомним, что трансфер украинского защитника может оказаться под угрозой срыва из-за присутствия Матвея Сафонова в клубе. Правда, пока известно, что ПСЖ не может избавиться от российского голкипера, которым заинтересовался Галатасарай.