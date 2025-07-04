ПСЖ проявляє серйозний інтерес до українського захисника Іллі Забарного. Французький журналіст розкрив деталі трансферу українця в паризький клуб, пише 24 Канал з посиланням на Фабріса Гокінса.

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Деталі трансферу Забарного

Журналіст повідомив, що сторони досі не узгодили контракт.

Ситуація навколо Іллі Забарного в ПСЖ за останні дні не зазнала особливих змін. Було дві пропозиції з Парижа. Остання була близька до 60 мільйонів євро. Переговори тривають,

– сказав Фабріс Гокінс.

Довідка. В сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 39 матчів, у яких він відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, що трансфер українського захисника може опинитися під загрозою зриву через присутність Матвія Сафонова у клубі. Щоправда, наразі відомо, що ПСЖ не може позбутися російського голкіпера, яким зацікавився Галатасарай.