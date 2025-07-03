Шахтар готується до старту в Лізі Європи. Вже 10 липня підопічні Арди Турана зустрінуться із Ільвесом. На жаль, "гірники" підходять не в оптимальному складі, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Шахтаря.

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Мінус двоє гравців

Донецький клуб оголосив про травми у Дмитра Криськів та Дієго Арройо. Українець отримав пошкодження м'яза та залишиться поза грою на найближчі три тижні.

У свою чергу травмував бокові зв'язки коліна. Шахтар вже провів процедури МРТ та повідомив про те, що Арройо повернеться за два тижні.

Нагадаємо, що "гірники" стартуватимуть з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Суперником на цій стадії стане Ільвес з Фінляндії. Перша гра пройде 10 липня в Любляні, тоді як матч-відповідь – 17-го числа в Тампере.

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Переможець пари вийде у другий кваліфікаційний раунд на турецький Бешикташ. Нагадаємо, що вже 2 серпня розпочнеться новий сезон УПЛ 2025-2026. У першому турі Шахтар зіграє на виїзді проти Епіцентра.