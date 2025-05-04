В Италии фанат Интера зарезал болельщика другого клуба в результате ссоры в пабе

В итальянском Бергамо произошло трагическое событие. В результате драки между болельщиками погиб 26-летний фанат местной Аталанты Риккардо Кларис.

3 мая, в одном из пабов Бергамо фанаты Интера и Аталанты устроили стычку. Причиной конфликта стали провокационные выкрики болельщика "нерадзурри", сообщает 24 канал со ссылкой на Reuters.

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Обстоятельства смерти

Драка между фанатами, которая началась в пабе, продолжилась на улице возле стадиона Аталанты. В ходе схватки один из фанов Интера ударил ножом болельщика бергамасков Риккардо Клариса.

Скорая помощь оперативно прибыла на место происшествия. Однако медики не смогли спасти 26-летнего фаната Аталанты.

Местные правоохранительные органы задержали 18-летнего парня, который ударил ножом болельщика бергамасков. С его слов, он защищал своего брата.

Напомним, что Интер сыграет в полуфинале Лиги чемпионов-2024/2025 6 мая против Барселоны. Ответный матч состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.