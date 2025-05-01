Огненный полуфинал Лиги чемпионов Барселона – Интер завершился боевой ничьей 3:3. В начале встречи счет открыл форвард "нерадзурри" Маркус Тюрам, пишет 24 Канал.

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Тюрам переписал историю полуфиналов Лиги чемпионов

27-летний нападающий невероятным по красоте ударом пяткой застал врасплох голкипера "сине-гранатовых" Войцеха Щенсного. Это произошло на 30 секунде матча.

Таким образом Тюрам стал автором самого быстрого гола в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2021/22. В результативном полуфинале Манчестер Сити – Реал (4:3) бельгиец Кевин Де Брюйне открыл счет на 1 минуте 42 секунды.

Видео гола Тюрама

Если брать всю историю турнира, начиная с Кубка чемпионов, то в последний раз на первой минуте полуфинального матча отмечался Антонис Антониадис из Панатинаикоса. Греческий нападающий забил в ворота Црвены Звезды в 1971 году.

Справка. Самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов забил голландец Рой Макай. В 1/8 финала ЛЧ-2006/07 форвард Баварии забил на 11-й секунде в ворота мадридского Реала.

Напомним, что ответный матч полуфинала Интер – Барселона состоится во вторник, 6 мая. Соперники определят первого финалиста Лиги чемпионов.