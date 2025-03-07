Фанат за точный бросок заработал огромную сумму во время матча НБА: эмоциональное видео

В четверг, 7 марта, состоялись матчи очередного тура регулярного чемпионата НБА. В одном из них Лос-Анджелес Лейкерс дома принимал Нью-Йорк Никс.

Во время большого перерыва этого поединка состоялось шоу для болельщиков. Можно было выиграть 100 тысяч долларов за попадание в корзину из центра площадки.

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Удивительная ночь в жизни фаната

Такое происходит очень редко, но на этот раз все звезды сошлись, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети НБА. Фанат "Лейкерс" сфокусировался на броске и попал точно в цель.

Он заработал кругленькую сумму и сорвал бешеные аплодисменты на трибунах. Этот эпизод стал одной из главных изюминок игрового дня в НБА и подарил всем присутствующим невероятные эмоции.

Как фанат выиграл 100 тысяч долларов: смотрите видео

К слову. Любимая команда также порадовала главного счастливчика этой ночью. "Лейкерс" дожали соперника в овертайме (113:109) и продлили победную серию до восьми игр.

Отметим, что следующий поединок Лос-Анджелес Лейкерс проведет 9 марта против Бостон Селтикс. Старт матча запланирован на 3:30 по киевскому времени.