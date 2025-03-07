Під час великої перерви цього поєдинку відбулося шоу для вболівальників. Можна було виграти 100 тисяч доларів за влучання в кошик з центру майданчика.

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Дивовижна ніч у житті фаната

Таке відбувається дуже рідко, але цього разу всі зірки зійшлися, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі НБА. Фанат "Лейкерс" сфокусувався на кидку та влучив точно в ціль.

Він заробив кругленьку суму та зірвав шалені оплески на трибунах. Цей епізод став однією з головних родзинок ігрового дня в НБА та подарував усім присутнім неймовірні емоції.

Як фанат виграв 100 тисяч доларів: дивіться відео

До слова. Улюблена команда також потішила головного щасливчика цієї ночі. "Лейкерс" дотиснули суперника в овертаймі (113:109) і продовжили переможну серію до восьми ігор.

Зазначимо, що наступний поєдинок Лос-Анджелес Лейкерс проведе 9 березня проти Бостон Селтікс. Старт матчу заплановано на 3:30 за київським часом.