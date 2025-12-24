Укр Рус
24 декабря, 16:59
Матч украинской команды прервали из-за "дождя из мишек": что произошло на арене в Латвии

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Матч Киев Кэпиталз в Лиепае был прерван из-за "дождя из мишек" во время благотворительной акции, где болельщики бросали мягкие игрушки на лед.
  • Собранные игрушки будут переданы латвийским и украинским детям в Лиепае и Риге.

Недавно Киев Кэпиталз сыграл в матче Открытого чемпионата Латвии. Местный клуб Лиепая победил коллектив из столицы Украины со счетом 3:2.

Также хозяева поля во время матча провели благотворительную рождественскую акцию. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на liepajniekiem.lv.

Что известно о благотворительной акции на матче Киев Кэпиталз?

На ледовую арену в Лиепае пришли и взрослые, и маленькие болельщики. Каждый из них пришел на игру с мягкими игрушками.

Первую шайбу в матче на 13-й минуте забросил игрок латвийской команды Кевин Страдникс – поле сразу заполнилось большим количеством медведей и других мягких игрушек.

Благотворительная акция на матче Киев Кэпиталз: смотрите видео

Отметим, что из-за проведения благотворительной акции возникла задержка, ведь хоккеисты и персонал убирали ледовую арену. Также известно, что все собранные игрушки будут переданы латвийским и украинским детям в Лиепае и Риге.

Что известно о Киев Кэпиталз в текущем сезоне?

  • В этой кампании Киев Кэпиталз потерпел второе поражение подряд. Однако они продолжают быть на втором месте в турнирной таблице с 41 баллом после 24 сыгранных матчей.

  • Лидирует в чемпионате Мого – местный имеет такое же количество очков, как и Киев Кэпиталз. Однако у украинского клуба. Действующий чемпион проигрывают в непосредственных противостояниях.