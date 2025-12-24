Матч украинской команды прервали из-за "дождя из мишек": что произошло на арене в Латвии

Недавно Киев Кэпиталз сыграл в матче Открытого чемпионата Латвии. Местный клуб Лиепая победил коллектив из столицы Украины со счетом 3:2.

Также хозяева поля во время матча провели благотворительную рождественскую акцию. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на liepajniekiem.lv.

Что известно о благотворительной акции на матче Киев Кэпиталз?

На ледовую арену в Лиепае пришли и взрослые, и маленькие болельщики. Каждый из них пришел на игру с мягкими игрушками.

Первую шайбу в матче на 13-й минуте забросил игрок латвийской команды Кевин Страдникс – поле сразу заполнилось большим количеством медведей и других мягких игрушек.

Благотворительная акция на матче Киев Кэпиталз: смотрите видео

Отметим, что из-за проведения благотворительной акции возникла задержка, ведь хоккеисты и персонал убирали ледовую арену. Также известно, что все собранные игрушки будут переданы латвийским и украинским детям в Лиепае и Риге.

Как сообщает basket_urkaine, что недавно латвийские фанаты поддержали Украину на матче 13-го тура Евролиги 2025. Болельщики Жальигриса на трибунах заряжали – "Слава Украине! Героям Слава!"

Фанаты Жальгириса скандировали проукраинские лозунги: смотрите видео

