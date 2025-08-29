Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек назвал позором встречу президента США Трампа с крупнейшим преступником XXI века. От этих слов "на болотах" сильно подгорело, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Как в России отреагировали на слова Гашека?

Гражданка страны-агрессора Светлана Журова обвинила Гашека в русофобии и разжигании войны.

"Пусть Гашек не забывает встречи Путина с Трампом. Можно считать, что перед Путиным расстелили красную дорожку мира. Гашек разве против мира? Если против, тогда такие оценки давать неправильно. Он, думаю, никогда не успокоится и будет продолжать свою русофобскую линию даже после окончания СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.). Может, немного изменит риторику. И его уже забудут журналисты. Гашек – это просто инструмент в информационной войне сейчас против нашей страны", – заявила Журова.

Напомним, что во время встречи на Аляске американские военные выстелили перед Путиным красную дорожку. Президент Трамп аплодировал диктатору, который залил кровью всю Украину.

Кто такая Светлана Журова?

Во время спортивной карьеры Светлана Журова выигрывала Олимпийские игры 2006 на дистанции 500 метров в беге на коньках. Сейчас она является депутатом Госдумы. Журова поддерживает агрессию против Украины и аннексию Крыма. Поэтому сторонница Путина находится под санкциями Евросоюза, США и Великобритании.

