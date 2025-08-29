Колишній чеський хокеїст Домінік Гашек назвав ганьбою зустріч президента США Трампа з найбільшим злочинцем XXI століття. Від цих слів "на болотах" добряче підгоріло, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми "Величезна ганьба": олімпійський чемпіон обурився прийомом Путіна на Алясці

Як у Росії відреагували на слова Гашека?

Громадянка країни-агресорки Світлана Журова звинуватила Гашека у русофобії та розпалюванні війни.

"Нехай Гашек не забуває зустрічі Путіна з Трампом. Можна вважати, що перед Путіним розстелили червону доріжку миру. Гашек хіба проти миру? Якщо проти, тоді такі оцінки давати неправильно. Він, думаю, ніколи не заспокоїться і продовжуватиме свою русофобську лінію навіть після закінчення СВО (так у РФ ганебно називають війну в Україні – ред.). Може, трохи змінить риторику. Та його вже забудуть журналісти. Гашек – це просто інструмент в інформаційній війні зараз проти нашої країни", – заявила Журова.

Нагадаємо, що під час зустрічі на Алясці американські військові вистелили перед Путіним червону доріжку. Президент Трамп аплодував диктатору, який залив кров'ю всю Україну.

Хто така Світлана Журова?

Під час спортивної кар'єри Світлана Журова вигравала Олімпійські ігри 2006 на дистанції 500 метрів у бігу на ковзанах. Наразі вона є депутаткою Держдуми. Журова підтримує агресію проти України та анексію Криму. Через це прихильниця Путіна знаходиться під санкціями Євросоюзу, США та Великої Британії.

Раніше повідомлялося, як Росія ледве не знищила льодову арену у Дніпрі. Терористи цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру.