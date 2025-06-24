Российские войска продолжают терроризировать Украину воздушными атаками. От дронов и ракет страдают гражданские объекты и спортивная инфраструктура, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Софии Голиченко.

По теме По меньшей мере 160 пострадавших и 9 погибших: все о российском ударе по Днепру 24 июня

Ледовая арена под ударом

Очередная атака россиян пришлась 24 июня на Днепр. Оккупанты отправили на город баллистические ракеты, из-за чего пострадали дома, школы, детский сад и пассажирский поезд.

Также Россия нанесла ущерб "Ледовой арене" в Днепре. Фото с последствиями разрушений показала в своем инстаграм украинская фигуристка София Голиченко.

Как выглядит ледовая арена в Днепре после атаки россиян:

На снимках видно, что в здании выбиты окна, повреждена крыша и потолок. Это уже седьмая поврежденная ледовая арена во время полномасштабной войны с Россией.

Читайте также Российская ракета во время обстрела Киева попала в дом спортивного фотографа

Сооружение в Днепре было открыто в 2012 году, ее строительство обошлось почти в 45 миллионов гривен. К счастью, обошлось без жертв и раненых на этом объекте. В целом же в Днепре было убито 15-х человек, еще 174 получили травмы.

Ранее сообщалось, что россияне почти разрушили спорткомплекс КПИ имени Игоря Сикорского в Киеве. Здание содержало в себе бассейн, залы гимнастики и аэробики