В результате атаки, к сожалению, есть жертвы и разрушения инфраструктуры. В частности, был поврежден и спортивный объект, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

К теме Ночной обстрел Киева: ГСЧС показала последствия

Россияне разрушили здание спорткомплекса КПИ

После российского обстрела полностью сгорело здание спортивно-оздоровительного комплекса Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского в Соломенском районе. В нем, в частности, располагались бассейн, залы гимнастики и аэробики.

К счастью, в этом объекте предварительно обошлось без жертв. На месте работают спасатели ГСЧС.

Как выглядит после обстрела спортивно-оздоровительный комплекс КПИ: смотрите видео

Отметим, что в целом только в Соломенском районе зафиксированы последствия российского удара в пяти локациях. В частности, известно о повреждении бизнес-центра и учебного заведения в этом районе Киева.

В Шевченковском же районе обвалился подъезд пятиэтажки. Уже известно о пяти погибших, спасательно-поисковые работы продолжаются.