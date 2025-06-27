Из каждого украинского футбольного клуба есть хотя бы один человек, который защищал или продолжал защищать родную страну от безжалостного врага. География футбольных фанов, которые защищали страну или продолжают это делать, просто невероятная, сообщает 24 Канал.

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Павшие футбольные болельщики

К сожалению, далеко не все болельщики вернулись или смогут снова поболеть за родную команду. Не одна сотня фанатов положила свою жизнь за мирное небо над Украиной. Расскажем о нескольких из представителей фанатского движения, которые погибли на войне против России.

Олег "Рыба" Рыбальченко

Одним из самых известных фанов, который больше не будет поддерживать команду из сектора, является Олег "Рыба" Рыбальченко. Олег был представителем движения "White Boys Club" и с 2011-го пополнил ряды фанатского сектора киевского Динамо, когда еще был студентом.



Олег Рыбальченко / Фото WBC Ультрас Динамо

Несмотря на это все с самого детства проявлял любовь к любимой игре миллионов. Рыбальченко мечтал стать профессиональным футболистом, если бы не бронхиальная астма. С ранних лет вместе с отцом, который впервые привел его на стадион, болел за местную команду в Черкассах. Также отец и сын ездили в Киев на игры национальной сборной.



Олег Рыбальченко вместе с отцом на стадионе / Фото с Трибуны Героев

С 2014-го года взял в руки оружие. Участвовал в боях в селе Пески и городе Счастье. После 24 февраля 2022 года "Рыба" вернулся к службе, вступив в ряды "УВО", которую формировали добровольцы. Защищал столицу Украины, а затем воевал на адском Бахмутском направлении. Жизнь болельщика киевского клуба оборвалась 21 декабря 2022 года. Олег Рыбальченко погиб во время боев за Бахмут от попадания вражеской цели.

Назарий "Гринка" Гринцевич

Один из самых молодых защитников Мариуполя. Свой 19-й день рождения Назарий отпраздновал непосредственно на боевых позициях. "Гринка" стал известен не из-за своей любви к футболу, а фразой, которая разлетелась по всей стране: "Что бы ни было у вас, любите маму, ешьте кашу и любите Украину". Эти слова не только запечатлелись в памяти украинцев, но и стали мотивирующими для многих юношей и девушек, которые стали на защиту родной страны.



Назарий "Гринка" Гринцевич / Фото из инстаграма погибшего воина

Если же вернуться к его любви к футболу, то Гринцевич впервые пришел на фанатский сектор винницкой Нивы в возрасте 14 лет, вместе со школьным другом Евгением. Назарий был преданным болельщиком, стараясь не пропускать поединков команды. "Гринка" даже попал в молодежный состав коллектива "Sportowia".

Несмотря на свою любовь к футболу Назарий был большим патриотом своей страны. Еще с ранних лет уверял, что в возрасте 18 лет обязательно пополнит ряды украинской армии, если в стране будет война, как и произошло. Парень был частью "Азова" (в артиллерийском дивизионе), а впоследствии был парамедиком. Был во вражеском плену, откуда вернулся в сентябре 2022-го.

Даже после возвращения из плена Назарий не смог быть далеко от собратьев. К сожалению, враг забрал жизнь преданного сына Украины 6 мая 2024 года. "Гринка" погиб вблизи населенного пункта Григорьевка (Донецкая область). Прощание с погибшим Героем состоялось на футбольном стадионе винницкой Нивы, где он провел немало своих замечательных лет.

Богдан "Бодя Пират" Криль

Богдан Криль – один из лидеров фанатского сектора львовских Карпат. В 2006-м году Богдан впервые пришел на сектор "львов". Активного фаната сразу заметили лидеры коллектива "Pride". Кроме домашних матчей "зелено-белых" Богдан пытался поддерживать команду на выездных поединках.



Богдан Криль / Фото с сайта Трибуна Героев

Фанат львовского клуба был частью полка "Азов" и участвовал в боях за Мариуполь. Враг забрал жизнь Богдана Криля 8 мая 2022-го года во время бомбардировки "Азовстали". Посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

На прощание с Героем пришло немало болельщиков Карпат. Фанат по прозвищу "Хрусталь" вспоминал, что уже с первой встречи с Богданом на секторе, было сразу заметно, что парень выделялся своей отважностью и бесстрашием.

Боди на тот момент исполнилось 13 или 14 лет, он считался лидером "молодежки". Богдан был настоящим патриотом, организовал много футбольных мероприятий. Для всех фанатов Бодя "Пират" всегда будет нашим братом,

– сказал фанат Карпат.

Богдан Криль является одним из многих фанатов Карпат, погибших на войне против России. В начале февраля текущего года стало известно о гибели еще одного болельщика "львов" Олега Хомицкого.

Олег "Ювелир" Сапаленко

Олег "Ювелир" Сапаленко – представитель фанатского движения харьковского Металлиста. Уроженец Харькова присоединился к фанатскому кругу "желто-синих" в 2011-м и был участником коллектива ШИЗО.



Олег "Ювелир" Сапаленко / Фото с сайта Трибуна Героев

Был активным участником событий Революции Достоинства в Харькове, а в 2015-м получил диплом ювелира. Поэтому понятно, откуда пошло его прозвище. С 2016-го Сапаленко защищал родную землю. Поэтому начало полномасштабной войны встреча в армии, где был разведчиком-снайпером второй категории парашютно-десантного батальона. Впоследствии перевелся в известное подразделение "KRAKEN".

Жизнь Олега "Ювелира" Сапаленко оборвалась 24 июня 2022 года, когда он вместе с собратьями выполнял боевые задачи на Харьковском направлении.

В сентябре прошлого года на одном из домов в Харькове появился мурал с изображением павшего воина.

Мурал с изображением Олега Сапаленко / Фото из инстаграма place_kh

Александр "Патриот" Керницкий

Уже с самого рождения жизнь Александра не могла не быть связана с футболом и родным одесским Черноморцем. Ведь Александр Керницкий был сыном бывшего директора "моряков", поэтому "Патриот" принимал активное участие не только в болельщицком плане, но и работал юрисконсультом в одесском клубе. Проработал на этой должности в клубе более 10 лет.



Александр "Патриот" Керницкий / Фото Трибуна Героев

После 24 февраля 2022 года фанат одесситов стал на защиту страны. "Патриот" защищал Украину от России в составе местной 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Защищал Николаев.

29 марта 2022 враг унес жизнь "Патриота" и нескольких его собратьев вблизи села Александровка, что в Херсонской области. Прощание с Александром состоялось вблизи стадиона Черноморца. Отдать дань уважения пришло немало представителей фанатского движения "черно-синих".

Перед матчем УПЛ Черноморец – ЛНЗ одесский клуб почтил память всех своих павших фанатов. Первый символический удар в матче нанес Сергей Керницкий, сын "Патриота".

Сын "Патриота" нанес символический удар в матче Черноморец – ЛНЗ / Фото Трибуна Героев

Егор "Бир" Биркун

Еще одним преданным футбольным фаном, который больше никогда не придет на сектор, является Егор "Бир" Биркун. Парень был представителем движения криворожского Кривбасса, который еще с 2014-го активно интересовался попаданием в армию.



Егор "Бир" Биркун / Фото из инстаграма спортсмена

В 2017-м пополнил ряды полка "Азов". После службы вернулся в родной Кривой Рог, где продолжил свою спортивную карьеру по смешанным единоборствам. Егор должен был защищать честь Украины на мартовском чемпионате мира по ММА GAMMA-2022, но вместо этого от врага защищал Мариуполь.

22 марта Егор Биркун погиб от пулевого ранения, которое получил, когда бежал на помощь товарищу. Символично, что уже на следующий день (23 марта) стартовал чемпионат мира по ММА, где должен был соревноваться "Бир".

И это лишь маленькая частичка тех футбольных фанатов, которые полегли за свободу Украины!

Обратите внимание! В Украине есть благотворительный фонд "Трибуна Героев", который создали фанаты. Этот Фонд создан для того, чтобы систематически поддерживать семьи погибших на войне футбольных болельщиков и всех причастных к околофутбольному сообществу.

На украинских стадионах во время матчей можно увидеть немало плакатов с изображением павших футбольных фанов, погибших на войне против России. Также родственники Героев или другие военные, которые вернулись живыми с передовой, часто делают первый символический удар в поединках УПЛ и низших лиг.

Также перед стартом футбольных матчей звучит гимн Украины, а все участники и болельщики поединков чтят память о погибших воинах минутой молчания!