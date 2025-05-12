Фанаты Реала вывесили гневный баннер после очередного поражения от Барселоны

Группа болельщиков вывесили гневный баннер возле клубной базы Реала. Это произошло из-за очередного поражения от Барселоны.

В воскресенье, 11 мая, состоялся центральный матч 35 тура Ла Лиги, в котором встречались Барселона и Реал. "Каталонцы" одержали победу, утвердив свое чемпионство.

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Фанаты "Королевского клуба" не в восторге от результата

Возле клубной базы фанаты Реала вывесили баннер с надписью "позор". До приезда клубного автобуса сотрудники охраны сняли плакат, пишет 24 канал со ссылкой на Marca.

Также, когда футболисты проезжали по территории на своих автомобилях, некоторые болельщики выкрикивали оскорбления, однако были и аплодисменты отдельным футболистам.



Баннер от болельщиков Реала / Фото Marca

Справка. Реал занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги и потерял шансы на чемпионство. Также в четвертьфинале команда вылетела из Лиги чемпионов.

Отметим, что с нового сезона команду может возглавить Хаби Алонсо.