Матч чемпионата Испании завершился со счетом 4:3 в пользу Барселоны. За Реал отметился забитыми голами Киллиан Мбаппе, который оформил хет-трик в игре против "сине-гранатовых".

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Мбаппе в огне

Килиан Мбаппе забил первый и второй гол на старте матча против Барселоны. А уже в последней трети второй половины игры звезда Реала записал на свой счет хет-трик.

В результате французский форвард установил новый рекорд по количеству голов в дебютном сезоне в составе "Королевского клуба", сообщает 24 канал со ссылкой на Marca.

Предыдущее достижение принадлежало Ивану Саморано, который забил 37 голов за Реал в первом сезоне в клубе. Килиан Мбаппе в своем активе имеет 39 забитых мячей.

Звездный нападающий имеет еще три матча в Ла Лиге и сыграет на Клубном чемпионате мира 2025, который начнется в июне, чтобы увеличить количество голов.

К слову. Легендарный Криштиану Роналду забил 33 гола в первом сезоне за Реал (2009/2010)

Напомним, что Килиан Мбаппе присоединился к Реалу на правах свободного агента летом 2024 года. До этого француз семь лет выступал в составе ПСЖ.