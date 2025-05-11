Матч чемпіонату Іспанії завершився з рахунком 4:3 на користь Барселони. За Реал відзначився забитими голами Кілліан Мбаппе, який оформив хет-трик у грі проти "синьо-гранатових".

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Мбаппе у вогні

Кіліан Мбаппе забив перший та другий гол на старті матчу проти Барселони. А вже в останній третині другої половини гри зірка Реала записав на свій рахунок хет-трик.

У результаті французький форвард встановив новий рекорд за кількістю голів у дебютному сезоні у складі "Королівського клубу", повідомляє 24 канал із посиланням на Marca.

Попереднє досягнення належало Івану Саморано, який забив 37 голів за Реал у першому сезоні у клубі. Кіліан Мбаппе у своєму активі має 39 забитих м'ячів.

Зірковий нападник має ще три матчі у Ла Лізі та зіграє на Клубному чемпіонаті світу 2025, який розпочнеться у червні, щоб збільшити кількість голів.

До слова. Легендарний Кріштіану Роналду забив 33 голи у першому сезоні за Реал (2009/2010)

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе приєднався до Реала на правах вільного агента влітку 2024 року. До цього француз сім років виступав у складі ПСЖ.