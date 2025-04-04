Литовские фанаты на заполненных трибунах спели легендарный хит о Путине: драйвовое видео

В четверг, 3 апреля, состоялись матчи 33 тура Евролиги по баскетболу. В одном из них литовский Жальгирис дома принимал сербский Партизан.

Хозяева одержали победу со счетом 70:66. Во время этого поединка их фанаты организовали невероятную акцию поддержки Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Жальгириса.

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База от торсиды Жальгириса

Болельщики на переполненных трибунах подняли баннеры с цветами флагов Украины и Литвы. Уже традиционно на игре также было объявлено о сборе средств для организаций, оказывающих помощь украинцам.

Фанаты Жальгириса поддержали Украину / Фото из соцсетей литовского клуба

Кроме этого на "Жальгирис-Арене" литовские фанаты исполнили бессмертную классику. Они громко спели легендарную песню, которая звучит на многих стадионах и площадках уже более десяти лет – "Путин – х***о".

Фанаты Жальгириса спели о Путине: смотрите видео

Отметим, что Жальгирис уже потерял шансы пробиться в плей-офф Евролиги. Поединок последнего тура литовцы сыграют 11 апреля на выезде против Анадолу Эфес.