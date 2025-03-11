Клуб украинцев может возглавить футболист, игравший за российские клубы

Турецкий Трабзонспор ведет переговоры с с бывшим игроком сборной Турции Фатихом Текке. Кандидат несколько лет играл в российском чемпионате.

Трабзонспор уволил титулованного тренера Шенола Гюнеша. Он проработал в руководстве команде шесть месяцев.

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Текке может возглавить Трабзонспор

Руководство команды определилось с кандидатурой на должность главного тренера и уже ведет переговоры с бывшим игроком сборной Турции, пишет 24 канал со ссылкой на Beinsports.

11 марта специалист проведет встречу с президентом Серканом Кылычем.

Фатих Текке был игроком Трабзонспора в 1994–2000 и 2003–06 годах, где сыграл 197 матчей и забил 89 голов. Также 4 года футболист провел в чемпионате России в составе Зенита и Рубина, с которыми становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Отметим, что Трабзонспор пока занимает 11-е место в текущем сезоне чемпионата Турции. Команда имела три поражения в четырех последних матчах.