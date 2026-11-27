Михаил Мудрик дал большое скандальное интервью Дмитрию Гордону. Тем самым он вызвал бурную волну обсуждений своих слов в украинских СМИ.

В частности, свое мнение о высказываниях футболиста Тоттенхэма высказал бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий. Он поделился им на своей странице в YouTube.

Что сказал Федецкий о Михаиле Мудрике

Федецкий жестко раскритиковал то, что рассказал Мудрик в своем интервью. В частности, он вспомнил времена своих выступлений за сборную Украины. По его словам, фармакология в сборной всегда была. Даже во времена Шевченко Федецкий был в лагере национальной команды, и фармакология всегда была.

Впрочем, у самого Федецкого ничего не обнаруживали. И ничего запрещенного ему никогда не предлагали, да и охраны на каждом этаже тоже не было.

Миша, ты немного… Не знаю, что там у тебя с кукухой за это время случилось. Какая охрана в сборной? Лучше сконцентрируйся на футболе. Работай и доказывай,

– отметил экс-игрок Шахтера, Карпат и Днепра.

Он добавил, что Мудрик создает непонятные конфликты с Шевченко и УАФ. По словам Федецкого, то ли кто-то подсказывает футболисту Тоттенхэма, то ли что-то происходит – он не понимает.

Почему Мудрик спровоцировал скандал

Мудрик рассказал, что единственное место, где он мог получить допинг, – это сборная Украины. Он обвинил врача национальной команды в том, что тот дает игрокам стаканчики с лекарствами, и футболисты должны их выпить.

Кроме того, он наехал и на президента УАФ Андрея Шевченко. В частности, сказал, что тот никак не поддерживал футболиста во время дисквалификации. А еще обвинил в том, что игрокам сборной выдают меньшие, чем заявленные, премии и объясняют это тем, что это налоги.