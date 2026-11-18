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Украинский вингер, который в настоящее время выступает за Тоттенхэм, дал большое интервью Дмитрию Гордону. В ходе беседы футболист поделился собственными предположениями о том, как мельдоний оказался в его организме, и раскритиковал организацию работы национальной сборной.

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Мудрик обвинил сборную Украины

По словам Мудрика, до инцидента с положительной допинг-пробой он даже не знал о существовании мельдония. Футболист убежден, что этот препарат не мог попасть в его организм в Англии, ведь там его нет.

На вопрос Гордона, где украинец находился в период, когда мог получить запрещенное вещество, Михаил ответил, что приезжал в Украину исключительно на сборы национальной команды.

У нас в сборной есть нутрициолог, который раз в два дня, он только перед играми не дает нам таблетки. Он приносит каждому по стаканчику, и каждый должен выпить таблетки, которые находятся в этом стаканчике– заявил футболист.

Футболист раскритиковал систему безопасности в национальной сборной

Отдельно Мудрик обратил внимание на отсутствие надлежащего контроля за процессами внутри сборной Украины. Он сравнил ситуацию с клубным футболом, где за безопасность и организацию пребывания команды на выездах отвечают специальные сотрудники.

В сборной Украины совершенно отсутствует какая-либо система охраны, которая должна быть на таком уровне национальных команд. Так, как это всегда бывает в клубе– сказал он.

Гордон прямо спросил футболиста, обвиняет ли тот организацию процессов в сборной Украины в том, что произошло. Мудрик подтвердил это, уточнив, что не имеет претензий к партнерам по команде.

Напомним, в ноябре 2024 года Мудрика отстранили от футбола после положительного допинг-теста на мельдоний. В конце июля 2026 года дисквалификацию футболиста отменили. После этого он провел три контрольных матча за Челси, а впоследствии перешел в аренду в Тоттенхэм, где сразу же получил травму.