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Український вінгер, який нині виступає за Тоттенгем, дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону. Під час розмови футболіст поділився власними припущеннями щодо того, як мельдоній опинився в його організмі, та розкритикував організацію роботи національної команди.

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Мудрик звинуватив збірну України

За словами Мудрика, до історії з позитивною допінг-пробою він навіть не знав про існування мельдонію. Футболіст переконаний, що цей препарат не міг потрапити в його організм в Англії, адже там його немає.

На запитання Гордона, де українець перебував у період, коли міг отримати заборонену речовину, Михайло відповів, що приїжджав в Україну виключно на збори національної команди.

У нас у збірній є нутриціолог, який раз у два дні, він тільки перед іграми не дає нам таблетки. Він приносить кожному по стаканчику і кожен має випити таблетки, які в цьому стаканчику– заявив футболіст.

Футболіст розкритикував систему безпеки в національній команді

Окремо Мудрик звернув увагу на відсутність належного контролю за процесами всередині збірної України. Він порівняв ситуацію з клубним футболом, де за безпеку та організацію перебування команди на виїздах відповідають спеціальні працівники.

У збірній України абсолютно відсутня якась система охорони, яка мала б бути на такому рівні національних команд. Так, як це завжди є у клубі– сказав він.

Гордон прямо запитав футболіста, чи звинувачує той організацію процесів у збірній України в тому, що сталося. Мудрик підтвердив це, уточнивши, що не має претензій до партнерів по команді.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Мудрика відсторонили від футболу після позитивного допінг-тесту на мельдоній. Наприкінці липня 2026 року дискваліфікацію футболіста скасували. Після цього він провів три контрольні матчі за Челсі, а згодом перейшов в оренду до Тоттенгема, де одразу ж отримав травму.