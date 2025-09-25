Андрей Лунин уже семь лет является игроком мадридского Реала. Он провел немало ярких поединков за команду, однако пока так и не смог стать основным вратарем "сливочных".

Из-за этого постоянно ходят слухи о возможном уходе украинца из клуба. На эту тему он недавно разговаривал с одним из лидеров Реала Федерико Вальверде, сообщает 24 Канал со ссылкой на El Nacional.

Какой совет получил Лунин от Вальверде?

Они почти одновременно присоединились к мадридскому клубу и имеют хорошие отношения. Однако уругвайский полузащитник смог стать звездой "сливочных", а Лунин является только дублером Тибо Куртуа.

Отмечается, что Вальверде посоветовал украинскому голкиперу найти себе новый клуб. Он считает, что это пойдет на пользу Андрею.

По мнению звездного хавбека, Лунин является профессионалом своего дела, но в ближайшем будущем ему не удастся стать первым номером команды. Поскольку Тибо Куртуа имеет полное доверие тренерского штаба Реала, уругваец сказал вратарю сборной Украины, что ему лучше сменить клубную прописку.

К слову. По информации FTR, летом Андрей Лунин имел три конкретных предложения. Его хотели подписать Галатасарай, Фенербахче и Овьедо, но он отказался, ведь мечтает выступать за "сливочных".

Напомним, что в сезоне-2024/2025 украинец провел 14 поединков в составе Реала, в которых пропустил 19 голов и шесть раз оставлял свои ворота "сухими". В нынешней кампании он еще не играл за "сливочных".

Что известно о карьере Лунина в Реале?